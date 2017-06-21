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Dünya

Türbülansa giren uçakta 10 kişi yaralandı

Houston’daki George Bush Uluslararası Havalimanı'na inen uçaktaki yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğü belirtildi

21 Haziran 2017 15:48

ABD’nin United Havayollarına ait bir yolcu uçağının Meksika'da türbülansa girmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, Panama'dan Houston'a gitmekte olan United Havayollarına ait uçağın fırtına nedeniyle Meksika’nın Cancun şehri yakınlarında türbülansa girdiğini bildirdi.

Yetkililer, türbülans sırasında bir kabin görevlisi ve 9 yolcunun yaralandığını bildirdi.

Houston’daki George Bush Uluslararası Havalimanı'na inen uçaktaki yaralıların civardaki hastanelere götürüldüğü belirtildi.

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