Gerçekliğinden kuşku duyulan türbeye rezidans ayarı: Fulya’daki Terrace rezidansının inşaatının önünde kalan Bardakçı Baba Türbesi binayla uyum sağlaması için önce siyah mermerle kaplandı. Ardından üzeri camla kapatılan türbe, geceleri de ışıklandırıldı



Resmi kayıtlarda yer almayan hatta bir espri sonrası ortaya çıktığı savunulan Bardakçı Baba Türbesi çağa ayak uydurdu. Beşiktaş Fulya’da bulunan ve demir bir kafes içinde yer alan Bardakçı Baba türbesi lüks rezidansın önünden kalınca, eski şekli bozularak binayla uyumlu hale getirildi.



2005’te inşaatına başlanan ve halen süren 20 katlı Terrace Fulya rezidansı, Bardakçı Baba Türbesi’nin hemen arkasında yer alıyor. 35 milyon dolarlık proje sırasında türbeye dokunulmadı inşaatın güvenlik hattı bile türbenin çevresinden geçirildi.





Ancak inşaatı sürdüren İnanlar İnşaat firması, demir bir kafesle örülü türbeyi binayla uyumsuz bulunca modernize etmeye karar verdi. Önce “Bardakçı Baba Ruhuna Fatiha. Burada yatan zat Allah dostudur. Türbesine çaput bağlanmaz, bardak kırılmaz, mum yakılmaz. Bunlar batıl inançtır, günahtır. Ruhuna Fatiha okuyun, Allah’tan dileyin” yazılı levha kaldırıldı.



Ardından mozolelerde olduğu gibi önce üzerie siyah bir mermerle kapandı. Ardından üzeri camla kaplandı. Bu da yetmeyince gece ışıklandırma yapılmasına da karar verildi.



Üzerine de “Bardakçı Baba- Ruhuna Fatiha” yazısı yazıldı. Böylece İstanbul, ‘İlk yatırlı rezidansa’ kavuşmuş oldu.



Eski hali kötüydü yeniledik



Şirket yetkilileri ise, “Eski hali kötü bir görüntü sergiliyordu, çevre sakinlerinin tepkisi olduğu için yıkamadık da. Ancak çevre düzenlemesi yapılırken binanın dış görünümüne uygun hale getirdik, yeniledik. Mermerini değiştirip, camla kapladık” dedi.



Bardakçı Baba’ya dua edip mum yakmak isteyenler ise firmanın güvenlik görevlilerinin kendilerini yaklaştırmadığından şikayet ediyor.



İsteyene havuz isteyene yatır



35 milyon dolara mal olacak Terrace Fulya Projesi, kapalı havuzu, mini golf sahası, saunası ve sosyal tesisleriyle de dikkat çekiyor. İstanbul’un yatırlı ilk ve tek rezidansı Terrace Fulya Projesi’ndeki dairelerin tamamına yakını, inşaatlar daha bitmeden satıldı. Projede, 58 metrekare ile 335 metrekare arasında değişen 245 daire yer alıyor. Fulya ve Nişantaşı arasındaki 10 dönümlük arazi üzerine yapılan Terrace Fulya Projesi, Center ve Life blokları olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Center Blokları 16 ve 17 katlı iki adet rezidans binadan, Life Blokları ise sekiz katlı beş binadan oluşuyor. Terrace Fulya’da iki adet kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, squash, masa tenisi salonu, restoran, çocuk bahçesi bulunuyor.



Diş hekiminin şakası mı?



KABRİ yenilenen Bardakçı Baba’nın kim olduğu bilinmiyor. Beşiktaş Müftülüğü, Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü’nde Bardakçı Baba Türbesi ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmuyor. İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü yetkilileri, Bardakçı Baba Türbesi’nin halkın zaman içinde kendiliğinden folklorik olarak oluşturduğu bir türbe olduğunu belirterek, İstanbul’da bunun gibi yaklaşık 300 türbe daha olduğunu söylediler.



36 yıl önce türbenin yakınında bulunan Diş Hekimliği Yüksekokulu’nda öğrenci olan Diş Hekimi Hüseyin Cahit Dursun, şaka olsun diye bir levhaya “Bardakçı Baba” yazıp yolun kenarına sahte bir mezar yaptığını, zamanla çevre sakinlerinin buranın etrafını çevirerek türbe haline getirdiğini iddia etmişti.



Mahalle sakinleri ise, yoldan geçenlerin türbede Fatiha okuduklarını, eskiden ise mum yakılıp, bardak kırdıklarını söyledi. (Akşam)

