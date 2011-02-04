-TÜRBEYE BOMBALI SALDIRI: 2 ÖLÜ, 28 YARALI İSLAMABAD (A.A) - 04.02.2011 - Pakistan'ın doğusundaki Bademi Bağ bölgesinde bulunan Haydar Sain türbesinde meydana gelen patlamada en az iki kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Bademi Bağ'ın Mülki Amiri Ahad Chima, türbenin önünde meydana gelen patlamada biri polis iki kişinin öldüğünü, aralarında durumu ağır yaralının da bulunduğu 28 kişinin hastahaneye sevk edildiğini söyledi. Bazı görgü tanıkları, bombanın, türbenin önünden geçen bir kamyondan atıldığını söyledi. Patlama, civardaki ev ve araçlarda hasara neden oldu. Pakistan'da son bir yılda cami ve türbelere yönelik bombalı saldırılarda önemli artış oldu. Bu saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.