Türbedeki yardım kumbarasından hırsızlığa tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, türbede bulunan yardım kumbarasından para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Yedioluk Köyü yakınlarındaki Aziz Dede Türbesi\'nde bulunan yardım kumbarasından para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada şüphelilerin B.D. ve A.A. olduğu belirlendi. Yapılan operasyonda B.D., gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.D. sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli A.A.\'nın yakalanması için de çalışmalar sürüyor.