Türbanlılar Açıköğretim sınavında

Eskişehir’deki çeşitli okullarda önceki gün ve dün yapılan açıköğretim lisesi sınavlarına çok sayıda öğrenci türbanlı olarak girdi



Atatürk Endüstri ve Teknik Meslek Lisesi, Ticaret Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi’nde türbanlı olarak sınava giren öğrencilerin, okul yetkilileri tarafından uyarılmadığı gözlendi.



Eskişehirli bazı eğitimciler, Danıştay tarafından alınan karar gereğince açıköğretim lisesi sınavlarına türbanlı olarak girilemeyeceğini savunurken, bazı okul müdürleri sınava türbanlı girilmesinin yasak olduğuna ilişkin bir genelge bulunmadığını söyledi.

