Türbanlı üye mazbatasını alıp istifa etti

Antalya'nın Akseki ilçesinde AKP'den 1'inci sıradan Belediye Meclisi üyeliğine seçilen Şefika Tellioğlu mazbatasını aldıktan sonra istifasını verdi



Akseki'de 1 oyla seçimi kaybeden AKP'nin 1'inci sıradan Belediye Meclis Üyesi olan Şefika Tellioğlu, mazbatasanı aldıktan sonra istifa etti. Tellioğlu, İlçe Seçim Kurulu'na sunduğu istifa dilekçesinde, “29 Mart 2009 yerel yönetim seçimleri sonucu, AKP Belediye Meclis üyeliğine seçildim. Rahatsızlığımdan dolayı devam edemeyeceğim. Gereğini saygılarımla arz ederim'' diye yazdı.



Tellioğlu'nun seçimi 1 oyla kazanan CHP yönetimiyle türbanlı olması nedeniyle sorun yaşayabileceğini düşünerek istifa ettiği kaydedildi. Tellioğlu'nun AKP'nin Akseki'de belediye başkanlığını kaybetmesinden dolayı istifa kararı aldığı, türbanının istismar konusu olmaması, ortamı germemek için istifa ettiği belirtildi.



AKP Belediye Başkan adayı İsmet Uysal, Akseki, AKP'de bir dönem kadın kolları başkanlığı yapan Şefika Tellioğlu'nun “Siz başkan olsaydınız birlikte çalışırdık. Bu ekip işi, siz yoksanız ben de görev yapmayı düşünmüyorum'' dediğini söyledi.



Tellioğlu'nun yerine AKP'nin listesinde 5'inci sırada bulunan 64 yaşındaki Hasan Kaplan meclis üyesi olarak seçildi. Akseki Belediye Meclisi'nde 5 CHP'li, 4 de AKP'li üye bulunuyor.

