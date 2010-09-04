Türbanlı öğrenciyi sınıftan çıkaran öğretim üyesine 'tutanak' zorunluluğu

T24 - Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK), öğretim üyelerine kılık-kıyafeti nedeniyle sınıftan çıkardığı öğrenci hakkında “tutanak” tutma zorunluluğu getirdi. Tutanak tutmayan öğretim üyesi hakkında disiplin işlemi uygulanacak. CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, “Amaç öğretim üyelerini bu konuda baskı altına almak” dedi.



YÖK Başkanlığı’nın geçen hafta İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderdiği bir yazı, başta tıp fakülteleri olmak üzere üniversitelerde türbanlı öğrencilerin sınıftan atılması konusunda yeni bir uygulamayı ortaya koydu. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, bir öğrencinin şikâyeti üzerine hazırlanan YÖK’ün 23.07.2010 tarih ve 025309 sayılı yazısına göre, türban başta olmak üzere öğrenciler artık kıyafetleri nedeniyle sınıftan atılırken tutanak tutulacak.



CHP İstanbul Milletvekili Serter, “Bugüne kadar tıp fakültelerindeki uygulama öğrencilerin sınıflara başlarının açık girmesiydi. YÖK bu yazısıyla bugüne kadarki kuralları uygulayan hocaları suçlu konuma düşürüyor. YÖK, türbanla üniversiteye girilebileceği anlayışını böyle uygulamalarla soğutarak yürürlüğe sokuyor. Hâlâ Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararlar doğrultusunda öğrencilerin üniversitelerde başı açık eğitim yapmaları koşulu var. Ama YÖK bu uygulamayla bunu iptal etmiştir” dedi.



YÖK yetkilileri ise yazının, bir şikâyet ve üniversiteden ne yapılacağına ilişkin görüş sorulması üzerine gönderildiğini belirterek, “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yaşanan bir olayın ardından bu yazıyı bir göndermişiz. Türbanlı öğrenci olsun veya olmasın bir öğrenciyi kılık kıyafeti veya davranışları nedeniyle dersten çıkarmak isteyen hoca tutanak tutmak zorunda” diye konuştu.





