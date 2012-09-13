Türbanlı öğrenciyi derse almayan Prof. Esat'a 2 yıl bir ay hapis

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, türbanlı bir öğrencinin derse girmesini engellediği için 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

DHA'da yer alan habere göre; İzmir ’de türbanlı öğrencilerin fotoğraflarını çekip derslere sokmadığı iddiasıyla yargılanan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü eski Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakim cezayı ertelemedi, paraya da çevirmedi.

Dava konusu olay, iddiaya göre 2011 yılı Mart ayında, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi binası girişinde meydana geldi. Matematik Bölümü öğrencisi Fatma Nur Gidal, Prof. Dr. Rennan Pekünlü’nün özellikle derslere giriş saatlerini takip ettiğini, bölüm binasının kapısına geldiğinde karşısında dikilerek başörtülü olarak okula girmesini engellediğini, ardından cep telefonuyla fotoğrafını çekerek hakaret ettiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine peruk takarak çözüm bulmaya çalıştığını belirten Fatma Nur Gidal, Prof. Dr. Pekünlü’nün ’perukla dahi giremezsin’ diyerek kendisini engellediğini de iddia etti. Fatma Nur Gidal, avukatı aracılığıyla Prof. Dr. Rennan Pekünlü hakkında ’Eğitim öğretim hakkının engellenmesi’, ’Özel hayatın gizliliğini ihlal’, ’Kamu görevinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanarak hürriyeti tehdit’, ’Kişinin huzurunu bozma’, ’Ayrımcılık yasağını ihlal’, ’Manevi işkence’ iddiasıyla önce savcılığa başvurdu.

Savcılık, şikayet mercinin kendileri değil YÖK olduğunu belirterek başvurunun oraya yapılmasını istedi. Danıştay, Prof. Dr. Pekünlü’nün, sadece ’öğrencilerin toplu olarak bulundukları binalara girilmesine veya orada kalınmasına engel olmak’ suçundan yargılanmasına izin verdi. Bir süre sonra da görevden alınmasına karar verdi.

‘Cezalandırılsın, ceza ertelenmesin’

Bu süreçte emekliye ayrılan Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü hakkında İzmir 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün yapılan karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Prof. Dr. Pekünlü ile davacı Fatma Nur Gidal ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı CHP İzmir Milletvekilleri Birgül Güler Ayman ile Mustafa Moroğlu da izledi. Şikayetçi Fatma Nur Gidal’ın avukatı Turan Tutumlu şunları söyledi:

"Sanığın suçu işlediği sabittir. Geçen duruşma tanık olarak dinlenen Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadide Kazancı da, sanık hakkında idari soruşturma yaptıklarını ifade etmiştir. Özel haklarımız gizli kalma kaydıyla sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum. Daha önceden de buna benzer suçtan mahkum olmuştur. Ertelememe ve hükmün geri bırakılmaması kararı verilsin."

Şikayetçinin avukatlarından Hasan Erdoğan da "Danıştay, daha fazla eylem olmasına rağmen sadece bu suçtan yargılanmasına izin verdi. Bizzat biz de gidip sanığın eylemlerini tespit ettik. Kapı gibi dikilip öğrencileri engellediğini gördük. Sadece müvekkilimizin bir bez parçası yüzünden eğitim ve öğretim hakkını engellemiştir. Okulda küpe takan, uzun saçlı, sakallı öğrenciler de vardı. Ama onlara engel yoktu. Sanık, bir daha suç işlemeyeceği yönünde pişman olduğuna dair bir ifade de vermemiştir" dedi. Fatma Nur Gidal da "Avukatlarımın beyanlarına katılıyorum, sanık cezalandırılsın" diye konuştu.

Avukatı ’yapılan suç değil’ dedi

Sanık avukatı Murat Ülkü ise, önceki dilekçelerini ve savunmalarını tekrarladığını söyledi. Avukat Ülkü şunları kaydetti:

"Türk Hukuk sisteminde özellikle Anayasa ve AİHM kararları ile türbanlı olarak derse girilmesi yasaklanmıştır. YÖK Eski Başkanı’nın sözlü beyanı bunu değiştirmez. Mahkemeye gelen Ege Üniversitesi Rektörlük yazısında da, hukuksal bir değişiklik olmadığı belirtilmiştir. Sanık müvekkilim sadece türbanla üniversiteye, derse giren öğrencileri tutanak ile tespit etmiştir. Bu bir suç değildir. Hiç bir öğrencinin eğitim hakkını engellememiştir. Beraatini talep ediyorum."

Sanık Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü de beraatini talep etti.

Önce 2.5 yıl verdi

Hakim, sanığın aynı fakültenin Matematik Bölümü öğrencisi Fatma Nur Gidal’ı hukuka aykırı olarak eğitim ve öğretim hakkını engellediğini, suçun işleniş şekli, suçun işlendiği yer, suç kastının yoğunluğunu artırım sayarak, Pekünlü’ye önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Hakim, daha sonra sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak, cezasını 2 yıl 1 ay hapse çevirdi. Hakim, bu cezayı paraya çevirmedi, ertelemedi. Ayrıca karar kesinleştiğinde bir örneğinin de Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile YÖK ’e gönderilmesine karar verdi.

Duruşma sonrası tartışma

Sanık avukatı Murat Ülkü, kararı temyiz edeceklerini söyledi. Duruşma sonrası, taraflar arasında Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü’nün fotoğrafının çekilmesiyle sözlü tartışma çıktı. CHP ’li milletvekilleri Birgül Ayman Güler ve Mustafa Moroğlu’nun da katıldığı sözlü tartışma, büyümeden polis tarafından önlendi.