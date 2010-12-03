Türbanlı öğrenci sınıfa girince, ders bahçede yapıldı

T24 - Türkiye’de üniversitelerde türbanın serbest bırakılıp bırakılmaması tartışılırken, konuyu ilköğretim seviyesine çeken örneklerden Mersin Sakarya İlköğretim Okulu öğrencisi 13 yaşındaki M.G., yine okulunda türban eylemi yaptı. Zorla derse giren M.G. sınıftan çıkmayınca, öğretmen diğer öğrencilerle bahçede ders yaptı.



Geçen ekim ayında türbanla derslere girmeye çalışan ve okul yönetimi tarafından defalarca dışarı çıkartılan 8’inci sınıf öğrencisi M.G., dün sabah babası inşaat işçisi 46 yaşındaki Hasan G. ile birlikte okula geldi. Bahçede türbanlı sınıfa giremeyeceği yönünde uyarılan M.G., rehberlik öğretmenleri ve okul yöneticileri tarafından ikna edilmeye çalışıldı.



Öğretmenler ve okul yöneticileriyle konuşurken iddiaya göre “Tuvalete gideceğim” diyerek odadan

çıkıp koşarak eğitim gördüğü 8-C sınıfına giren M.G. sırasına oturdu. Öğretmen ve yöneticilerin uyarılarına karşın sınıfta kalmayı sürdüren M.G., “Beni dışarıya çıkartamazsınız. Vali veya Milli Eğitim Müdürü gelip beni dışarıya çıkartsın. Ben böyle derse gireceğim” diyerek karşı koydu.



Bunun üzerine okul idarecileri sınıftaki öğrencileri dışarı çıkarttı. Öğretmen, banklara oturan öğrencileriyle bahçeye ders yaptı. M.G. de sınıfta tek başına oturdu, öğle tatilinde evine gitti.



M.G., okula türbanla gelip gitmeye devam edeceğini söyledi ancak bu sabah derse gelmedi.

Tünban eylemcisi öğrenci M.G.'nin babası Hasan G., Hizbullah terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 24 Ağustos 2010’da tahliye edildi. Hasan G., kızının okula türbanla gelmesinin örgütlü bir eylem olmadığını ileri sürdü.





