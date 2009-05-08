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Politika

Türbanlı meclis üyesi istifa etti

Bursa'nın İznik ilçesi Belediye Meclisi'nin tek kadın üyesi olan AKP'li Zeliha Peşte, türbanını çıkarmayı kabul etmeyip istifa etti

08 Mayıs 2009 03:00

Bursa'nın İznik ilçesi Belediye Meclisi'nin tek kadın üyesi olan AKP'li Zeliha Peşte, türbanını çıkarmayı kabul etmeyip istifa etti. Peşte'nin yerine AKP'li yedek üye Ali Ok getirildi.

Geçen hafta İznik Belediyesi'nin ikinci olağan meclis toplantısında CHP'li meclis üyeleri Ali Sarı, Mehmet Akyüz ve Hikmet Özkan, Zeliha Peşte'nin türban takmasına tepki göstermiş ve MHP'li İlçe Belediye Başkanı Kadri Eryılmaz'a itiraz dilekçesi vermişlerdi.

İznik Belediye Başkanı Kadri Eryılmaz ise "Zeliha Peşte belediye personeli değil. Seçilmiş bir insan. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın görüşünü alacağız ve bakanlıktan gelen yazıya göre hareket edeceğiz" demişti.

Bu tartışmaların ardından Zeliha Peşte, İçişleri Bakanlığı'nın görüşünü beklemeden ve bir açıklama yapmadan istifa etti. İznik Belediye Meclisi'nde MHP'nin 7, AKP'nin 5 ve CHP'nin 3 üyesi bulunuyor.

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