Türbanlı çıplak kadın gerginliği!

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Üzerinde türbanlı bir kadının çıplak resminin yer aldığı ay yıldızlı yeşil bir bayrağın festival sırasında açılması ve bu görüntülerin internette bir paylaşım sitesinde yayımlanması ortalığı karıştırdı.Struga Müftülüğünün girişimi ile kentte büyük bir protesto gösterisi düzenleyen Müslümanlar Vevçani belediye başkanınından özür dilemesini ve İslamiyet'e hakaret eden kişilerin yakalanarak cezalandırılmasını istediler.Gösteriler sırasında Struga belediye başkanlığı binası önündeki Makedonya bayrağı da gönderden indirilerek yakıldı.Bu arada Oktsi ile Labunişta köylerinde de dün gece kiliselere saldırılar düzenlendiği, Labunişta;da St Nikola kilisesinin kundaklandığı bildirildi.Makedonya İçişleri Bakanlığı Struga kentinde geniş güvenlik tedbirleri alındığını ve olayların şimdilik kontrol altında tutulduğunu açıkladı.Koalisyon hükümeti ortağı Arnavut Demokratik Bütünleşme Birliği de (DUİ) bir bildiri yayımlayarak Vevçani festivalinde yaşananlar hakkında geniş çaplı bir soruşturma açılmasını istedi.Bölgede hristiyanlarla müslümanlar arasında süren gerginliğin sona erdirilmesi amacıyla Cumurbaşkanı Gyorgi İvanov'un, Makedonya İslam Birliği ile Makedon Ortodoks Kilisesi yetkilileriyle biraraya gelerek durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.