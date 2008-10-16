Türbanlı açılışta Erdoğan'a fahri doktora

Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Fatih Üniversitesi'nin açılış töreninde Başbakan Erdoğan'a fahri doktora unvanı verildi. Törende yasağa rağmen çok sayıda türbanlı öğrencinin olması dikkat çekti.



Fethullah Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen Fatih Üniversitesi'nin dün eğitim yılı açılış törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a üniversite tarafından fahri doktor unvanı verildi. Açılış töreninde yasağa rağmen birçok kız öğrencinin türbanlı olması dikkat çekti. Fahri doktor cüppesini giyerek konuşan Başbakan, küresel ekonomik kriz nedeniyle çağrı yapan çevrelerle medyaya çattı.



‘En az biz etkileneceğiz’



Başta ABD, AB ve Japonya olmak üzere tüm dünyanın ciddi anlamda krizden etkilendiğini söyleyen Erdoğan, "Biz de etkileneceğiz ama biz en az etkilenen olacağız. Bunu böyle bilin.

Bazı karamsarlık tabloları çizenler olabilir. Biz onların niçin bu tabloları çizdiğini de iyi biliyoruz. Ama biz dersimizi iyi çalıştık. Biz hiçbir zaman vatandaşımıza yokluğu satmadık. Vatandaşımıza var olanı sattık.



‘Yalaka toplum istemiyoruz’



Erdoğan, Kadir Has Üniversitesi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada ise el öptürmeyi sevmediğini, sadece anne, baba ve öğretmenin elinin öpülmesi gerektiğini belirterek şöyle dedi:

“Çünkü bizim yetişmemizde onların emeği var. Biz onlarla hayatı tanıdık. Biz onlarla kendimizi tanıdık. Dolayısıyla biz öğretmenin elini öperiz. Bazıları ’ağanın elini öp, ayakkabılarını öp’... Bizde bu yok. Bundan rahatsız olan olabilir. Hiç önemli değil. Bunların nasıl bir toplum meydana getirdiğini görüyorsunuz. Özgüveni olmayan, yalaka toplum meydana getirmiştir. Biz böyle toplum istemiyoruz. Haysiyetli, şahsiyetli, onurlu, özgüveni olan bir toplum istiyoruz.”

