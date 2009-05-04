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Politika

Türbana 'peruk' ayarı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Tuğba Güngör, oturumlara türbanla katılması tepki çekince, peruk takmaya başladı

04 Mayıs 2009 03:00

Gaziantep'in ilçesi Şahinbey Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Tuğba Güngör, oturumlara türbanla katılması tepki çekince, peruk takmaya başladı.

29 Mart seçimlerinde AKP'den meclis üyesi seçilen ve ilk meclis toplantısına türbanıyla katıldığı için CHP'li meclis üyelerinin tepkisini çeken Tuğba Güngör, mayıs ayı olağan meclis toplantısına perukla geldi. Güngör, perukla ilgili soruları yanıtlamadı.

Şahinbey Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tuğba Güngör'ün İstiklal Marşı okunmayan ve saygı duruşunda bulunulmayan ilk meclis toplantısına türbanıyla katılmasına yönelik eleştirileri yanıtlarken, "Burası TBMM değil. Arkadaşlarımız, 657 sayılı devlet memurları yasasına tabi değil. Araştırdık ve türbanıyla meclis salonuna gelmesinde bir sakınca bulamadık'' demişti.

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