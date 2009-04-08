Türban yasağı konserle delindi

Atatürk Üniversitesi’ndeki salonlarda önceki yıllarda uygulanan ‘türban yasağı’, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin (GSF) Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına düzenlediği ‘rock’ konseri ile delindi.



‘Sanatsal duyarlılık günleri’ kapsamında düzenlenen konserde Güzel Sanatlar Fakültesi bir ilke imza attı. Fakültenin grafik, resim, heykel, tiyatro ve müzik bölümü öğretim üyeleriyle öğrencileri lösemili çocuklar için el ele verdi.



Kampusdaki Atatürk Bilim Anıtı önünde kurulan stantlarda sergilenen fotoğraf, heykel, vitray, karakalem portre, kukla, ebru, tezhip ve çini çalışması yapan Güzel Sanatlar Fakültesinden yaklaşık 150 öğrencinin çalışması büyük ilgi gördü. Öğrencilerin eserleri 2 ile 10 lira arasında satıldı ve elde edilen gelir Lösemili Çocuklar Vakfı’na bağışlandı.



Öğrencileri sosyal projelere karşı duyarlı hale getirmek için düzenlenen iki günlük etkinlik, geçtiğimiz Pazartesi akşamı düzenlenen rock konseri ile sona erdi.



Rektörlük yanındaki bin kişi kapasiteli kültür merkezinin A salonundaki konsere başı açık ve türbanlı öğrenciler, 3 liraya bilet alarak girdi. Önceki yıllarda üniversitedeki törenlere ve sosyal, kültürel amaçlı etkinliklere türbanlı veliler bile alınmıyordu. Böylece Atatürk Üniversitesinde uzun yıllardan beri uygulanan türban yasağı, rock grubu Kiralık Orkestra’nın konseriyle delinmiş oldu.



Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanı Betül Yarar’ın solist olduğu Kiralık Orkestra Grubu, araştırma görevlileri Ş. Özer Akçay (elektro gitar), Emrah Lehimler (bateri), öğretim görevlileri Ferhat Çelikoğlu (flüt), Selçuk Yılmaz (klavye), öğrenciler Eren Lehimler (basgitar), Özgür Akkoyunlu (akustik gitar), Ceran Baydere (vokalist) ve Fatma Işık’tan (vokalist) oluşuyor. (DHA)

