-TÜRBAN TURUNDA SON DURAK BDP TBMM (A.A) - 20.10.2010 - AK Parti Grup Başkanvekillerinin, başörtüsü konusunu görüşmek üzere MHP Grubuna yaptıkları ziyaret sona erdi. Başkanvekilleri, BDP Grubunu ziyaret ediyor. Görüşme saat 11.35'de başladı. AK Parti Grup Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Ayşenur Bahçekapılı, Suat Kılıç, Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş'ın, MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır ile görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından MHP Grup Başkanvekillerinin açıklama yapması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekilleri, MHP'deki görüşmenin ardından BDP Grubuna geçti. Bozdağ, Bahçekapılı, Kılıç, Canikli ve Elitaş'ın, BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız'ın yanı sıra Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ile görüşmesi saat 11.35'de başladı.