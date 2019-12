Türban tartışması ilköğretime indi

T24 - Türban taktığı için başka okula sürülen 12 yaşındaki Ece Nur Özel, tekrar okuluna dönmek isteyince Milli Eğitim'i kilitledi.



Önce üniversite, sonra ortaöğretim derken, türban sorunu ilköğretime kadar indi. Diyarbakır’da türban konusunda Türkiye’de ilk olacak nitelikte ilginç bir olay yaşandı. Yönetmelikte tam aksi yazmasına rağmen, okuluna türbanla devam etmek isteyen Diyarbakırlı 12 yaşındaki ilköğretimokulu öğrencisi Ece Nur Özel, Milli Eğitim’i kilitledi.



Habertürk'ten Ahmet Yukuş'un haberine göre geçtiğimiz yaz gittiği Kuran Kursu’ndan sonra türban takmaya başlayıp, öğrenim gördüğü Hamravat İlköğretim Okulu’na türbanla devam etmek isteyen Ece ısrarından vazgeçmeyince sorun Milli Eğitim Bakanlığı’na yansıdı.



8 yıl kesintisiz eğitim zorunluluğu nedeniyle okuldan atılamayan Ece, “Öğrenci Kılık Kıyafet Yönetmeliği”ne uymadığı gerekçesiyle 3 kilometre uzaktaki başka bir okula gönderildi ancak küçük kız eski okuluna devam etmekte ısrar etti.



Kınama cezası verildi



Milli Eğitim yetkilileri, Ece’ye türbanla geldiği her günü devamsızlık yapmış

sayacaklarını, 21 günlük devamsızlık sonunda da sınıfta kalmış muamelesi uygulayacaklarını söyledi. İlköğretim Genel Müdürlüğü, “Ece’yi türbanını çıkarması konusunda ikna etmekten ya da disiplin kurallarını değiştirerek Ece’yi Açık İlköğretim Okulu’na göndermekten başka seçenek yok” dedi.



Diyarbakır’da Merkez Yenişehir İlçesi Hamravat İlköğretimOkulu 6-A sınıfı

öğrencisi Ece Nur Özel, 2009- 2010 öğretim yılına türbanla başladı. Okul idaresi ailesini ve küçük kızı pek çok kez uyarıp türbandan dolayı kınama cezası verdi. Ece, türbandan vazgeçmeyince okul yönetimi Özel’i okuldan uzaklaştırma kararı aldı. Kurulun kararıyla türbanlı küçük kızın okul kaydı 3

kilometre uzaklıktaki Vali Nafiz Kayalı Yatlı İlköğretim Okulu’na kaydırıldı. 1 Aralık günü yeni okuluna giden Ece Nur, perşembe ve cuma günü ise eski okuluna döndü.



Babaya ceza



Müfredat gereği yapılacak hiçbir işlemkalmadığı için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yardım talep etti. Bakanlıktan cevap beklenirken yetkililer, 21 günlük devamsızlık olması halinde Ece Nur Özel’in sınıfta kalacağını, baba MelihMurat Özel’e de kızının devamsızlık yaptığı her gün için 20 TL para cezası vereceklerini belirtti. Baba Özel, “Kızımın sürgün

edildiği okul da Milli Eğitim’e bağlı bir kurum. Yapılanlar hukuki ve ahlaki değil” diyerek karara itiraz etti. Baba Özel, “Eğer dinimiz İslam hoşgörüyü emrediyorsa herkes kızımın inancına saygı duymalıdır. Saygı duyulmazsa İslam ibaresini nüfus cüzdanımdan kaldıracağım” dedi.



'İkna edilmeli’



MEB’de üst düzey bir yönetici Ece Nur Özel’in durumunu şöyle aktardı: “İlköğretimde zorunlu eğitim 8 yıl olmasına rağmen ilk 5 yıl için Disiplin Yönetmeliği katı kurallarla uygulanmıyor. Ancak 6, 7 ve 8. sınıflardaki çocuklar için Disiplin Yönetmeliği uygulanabiliyor. Bu çocuğun müfettiş raporu ile başka bir okula gönderilmesi mümkün değildir. Çünkü öncelikle çocuğun durumunun Okul Disiplin Kurulu’nda görüşülmesi ve orada verilecek olan karara göre işlem yapılması gerekir. Türbanını çıkarmamakta direnirse ve bu nedenle de okul yönetimince okuldan uzaklaştırılırsa, 8 yıl kesintisiz zorunlu eğitim çağında olan bir çocuk eğitim dışına itilmiş olur. Böylece de Anayasa’ya aykırı bir durum ortaya çıkar. Çocuğun okuma hakkı engellenemeyeceği için okul yönetimi de bu durum karşısında yasalara göre suç işlemiş kabul edilir. Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun hareket etmeyen bir öğrenci için ilköğretimde açık bir ifade yer almıyor. Okul Disiplin Kurulu 3 gün uzaklaştırma verdi diyelim. 3 gün sonra yine başörtüsüyle gelirse süreç başa döner. Okuldan uzaklaştırılamadığı ortaya çıkar ve yayılırsa emsalleri de çoğalır. Bu çocuk mevcut yasa ve yönetmeliklere göre her koşulda okuluna devam edebilmesi için başını açmalı ve zorunlu olduğu ilköğretim okulunu bitirmelidir. Aile çıkıp da, ‘Ben çocuğumu gönderiyorum’ derse o zaman yeni bir düzenleme yapılması gerekir. Öğrencinin kaydı, disiplin kuralları değiştirilerek Açık İlköğretim Okulu’na yaptırılabilir.”