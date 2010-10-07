Türban tartışmalarına ilginç protesto

T24 - Türkiye Partisi (TP) Sivas İl Başkanı Ahmet Kuzu, düzenlediği basın toplantısında, başörtüsü sorununda iktidarla muhalafetin samimiyetsiz davrandığnı ileri sürdü. Toplantıda, protesto için bazı erkek parti üyeleri de kadın üyelerle birlikte başlarını örterek kameraların karşısına geçti. TP Sivas İl Başkanı Ahmet Kuzu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında Meclis'te tartışılan başörtüsü sorununda iktidar ile muhalefetin samimi olmadığını ileri sürerek, “Eğer başörtüsü sorununda oy kaygınız yoksa, samimiyseniz, bırakın ülkede herkes istediği gibi giyinsin” dedi.



AK Parti’nin ülkeyi suni gündemlerle meşgul ettiğini ifade eden Kuzu, “Ülke ekonomisi günden güne çöküntüye gidiyor, işsizlik büyüyor ve ülkenin değerleri yitiriliyor. Anayasa değişikliğinden sonra ülke gerçek gündemine dönecektir diye düşünüyorduk. Ama maalesef Türkiye yine suni gündemlerle meşgul edilmekte, iktidar ve ana muhalefet suni gündemlere takılmış durumda. Ülkede konuşulan iki konu var. Biri Anayasa değişikliği diğeri başörtüsü sorunu. Türkiye Partisi olarak iktidara soruyoruz: Madem bu Anayasa yeterli değildi, aylarca meydanlarda trilyonları bonkörce niçin harcadınız? Yaptığınız Anayasa'yı kendiniz beğenmez oldunu. Anlaşılan o ki iktidarın ve muhalefetin ülkeye vereceği bir hizmet kalmamış.”



Ahmet Kuzu, iktidar ve muhalefeti başörtüsü konusunda samimi olmaya davet ederek, “Sayın Başbakan samimi ise Allah’ın örtünün emri sadece üniversite okuyana değildir. Bu emir tüm hanım kardeşlerimiz için aynıdır. Hastanede temizlik elamanları için serbest bırakılan başörtüsü hemşire, doktor, bankacı, öğretmen ve memur kardeşlerimiz için de serbest olsun. Herkes istediği gibi hakkını kullansın. Bu milletin dini ile oy avcılığına son verelim. Artık bu ülkenin başörtüsünü samimi olmayan insanların konuşmasına, savunmasına ihtiyacı yoktur” diye konuştu.





Başörtülü kadınlara destek olmak için iktidar ve muhalefeti protesto ettiklerini söyleyen Kuzu, toplantıya katılan partili kadınlarla ve erkek üyelere verilen başörtülerini takmalarını istedi. Önlerinde bankacı, öğretmen, üniversite öğrencisi yazan kadın ve erkek partililer başörtülerini takarak basın mensuplarına poz verdi.