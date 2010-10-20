Türban sorunu yine kördüğüm

T24- Üniversitelerdeki türban yasağının kaldırılması için AKP'nin TBMM'de temsil edilen partilerle yaptığı görüşmelerde uzlaşmaya varılamadı. AKP'nin, YÖK, dokunulmazlıklar, yüzde 10 barajı gibi konuları ihmal ederek sadece türban yasağını ele almak istemesini eleştiren CHP, "AKP Türkiye karartma operasyonu içindedir" açıklamasını yaptı. Sorunun çözümünün AKP ile CHP'nin elinde olduğunu belirten MHP de, "üniversitedeki türban sorununun başka alanlara taşınmaması" uyarısı yaptı. BDP de, türbanın tek başına ele alınmasının kutuplaşmalara neden olacağını öne sürerek, "demokratikleşme paketi içinde çözüm" önerisinde bulundu. Başbakan Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisinin tavrını eleştirerek, "CHP'nin sabahı başka, akşam söyledikleri başka. Meydanlardaki konuşmalar böyle değildi. CHP’nin her zamanki oyunu. Her zaman aynı oyun, değişen bir şey yok " açıklamasını yaptı. Erdoğan'ın, Anayasa'yı değiştirecek çoğunluk olmadıkça türban yasağı konusunda AKP'nin tek başına adım atmasının anlamsız olacağı açıklaması dikkat çekti.



Hükümet ile muhalefet partilerinin türban yasağının kaldırılmasına ilişkin görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. CHP adına açıklama yapan Grup Başkanvekili Kemal Anadol, AKP'yi samimiyetsizlik ile suçladı. AKP üylerinin talebi üzerine biraraya geldiklerini ve kendi görüşlerini iktidar partisine anlattıkları belirten Anadol, şunları söyledi:



"Türban sorununun çözümü için bir komisyon oluşturulmasını istiyoruz, fakat AKP'nin oluşturacağı komisyona üye vermeyeceğiz. Var olan birçok problem arasından türbanın tek başına çekilip çıkarılması yanlıştır. Biz YÖK sorunu, Meclis'teki dokunulmazlıklar, seçim barajının düşürülmesi ve türban sorununun bir paket halinde incelenmesi gerektiğini savunuyorz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sayın Recep Tayip Erdoğan'a referandum sürecinden önce de türbanı ayırmayın tüm bu sorunları bir arada gündeme getirin' demişti, biz hâlâ bu görüşümüzün arkasındayız."

AKP'nin "gizli bir gündemi" olduğunu öne süren Anadol "Hükümet partisi Türkiye'yi karartma operasyonu içindedir, biz bunun karşısında duracağız" dedi.

Anadol türban yasağı hakkında partisinin görüşünü, "Türbanın sorununun üniversitelerde öğrenim özgürlüğü çerçevesinde çözülmesinden yanayız, fakat; türbanın ilköğretime, hastanelere, mahkemelere girmesini istemiyoruz" sözlerdiyle dile getirdi.



MHP: Üniversite dışı alanlarda sorun yaratmaya gerek yok



AKP heyeti, CHP'nin ardından MHP grup başkanvekilleri Mehmet Şandır ve Oktay Vural ile buluştu. Görüşmenin ardından Mehmet Şandır "Türban sorununun çözümü AKP ve CHP'nin masasındadır, biz her iki partinin değerlendirmelerini inceleyeceğiz ve bu yönde karar vereceğiz" dedi. Yargıtay Başsavcısı'nın "Türban yasağının kaldırılması Anayasa'ya aykırı" açıklamasını da dikkate aldıklarını ve inceleyeceklerini belirten Şandır, "Çözüme yakınız, fakat şu an hükümet ve ana muhalefet partilerinin tutumları bizim için çok önemli, onları dikkat ile takip ediyoruz" dedi.

Türban sorunun sadece üniversite ortamında tartışmalı olduğunu düşündüklerini belirten Mehmet Şandır, sorunun çözüm adresinin parlamento olduğu belirtti ve ekledi:



"YÖK'nun aldığı tedbirler sorunu çözer, demek topu taca atmaktır, çözüm burada Meclis'tedir."



'BDP, demokratikleşme paketi istiyor'





AKP heyetinin parlamentoda ziyaret ettiği son parti BDP oldu. BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, görüşmenin ardından "türban meselesinin" tek bir sorun olarak ele alınmasının tartışmaları yoğunlaştıracağını savunarak, "Bu alanın din ve vicdan özgürlüğü kapsamında bir demokratikleşme paketi olarak ele alınması gerektiğini söyledik" dedi.

'Başsavcı'nın açıklaması parlamento iradesine saygısızlık'



Yıldız, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını nasıl değerlendirdikleri sorusu üzerine şunları söyledi:



"Yargıtay Başsavcısı'nın bu açıklamasını doğrusunu isterseniz; parlamentonun iradesine yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. 'Kuvvetler ayrılığı' ilkesine uymayan bir yaklaşımdır. Henüz Yargıtay'ın önüne giden bir problem yoktur, bir dava yoktur. Yani bir siyasi partinin genel başkanı, bir milletvekili gibi yargı organının başındakilerin açıklama yapmasını yadırgıyoruz ve bunu direkt halkın, parlamentonun iradesine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim."



Yıldız, YÖK hakkında ise "YÖK'ün aldığı kararlar, yasal düzenleme yapılmadan pratikte belli kolaylıklar getirilmesi meselesidir. Özgürlükler alanının altyapısını oluşturmadan, zorlamalı idari tedbirlerle bu iş yürümüyor. Şüphesiz, öğrencilerin eğitim özgürlüğünü engellememek lazım ama sadece fiili durumlarla da özgürlüğün gelmediğini görüyoruz. İşte, YÖK'ün bu yaklaşımına karşı bir başka kurum aksi yönde açıklamalar yapıyor. Türban yıllardır bu ülkenin en temel sorunu olarak ve kutuplaşmanın bir aracı olarak kullanıldı" diye konuştu.



'Ülke kamplaşıyor'



Özgürlüklerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten BDP Grup Başkanvekili Yıldız, sadece belirli bir hassasiyet ele alındığında ülkenin kamplaştığının görüldüğünü söyledi.



Erdoğan CHP'ye kızgın





Gönrüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, CHP'nin tavrını eleştirdi. Erdoğan şunları söyledi:



"Bunlar meydanda söylenen şeyler değildi. İşte şimdi önşartları ortaya çıkmaya başladı. Bunların ne kadar samimi olduğu bellidir. Konu neydi, bakın şimdi nereye çekmeye başladılar. Diyorum ya, hep söylüyorum, bunlar akşam başka, sabah başka konuşurlar. Bunların halkoylamasında meydanlarda ne söyledikleri bellidir. Yeni bir anayasayla ilgili de herkes çalışmasını yapsın. 2011 seçimlerinden sonra da oturalım yeni anayasayı müzakere edelim. Yeni anayasayı hazırlayalım.''



Erdoğan, "Uzlaşma olmazsa AK Parti olarak başörtüsü sorununun çözülmesi için adım atacak mısınız?" sorusuna "Anayasa değişikliğini yapabilecek bir sayı olmadıktan sonra böyle bir adımı atmanın anlamı var mı?" yanıtını verdi.

Başbakan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Yargıtay Başsavcılığı'nın türban yasağının kaldırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu yolundaki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Tam metin üzerinde bilgim yok. Döndükten sonra arkadaşlarımızla değerlendirdikten sonra gerekli olan açıklama neyse orada o açıklamayı yaparız" dedi.



Bozdağ: 'Sözünüzün arkasında durun'





Türban yasağının kaldırılması için CHP, MHP ve BDP'yi ziyaret eden AKP Grup başkanvekillerinden Bekir Bozdağ; Ayşenur Bahçekapılı, Suat Kılıç, Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş adına açıklama yaptı. Bozdağ, CHP’ye “Herkes sözünün arkasında dursun. CHP, ‘Ben müzakere etmem’ diyor, önşart öne sürüyor. Ana muhalefet partisi çözüm konusunda samimi değil. Herkesin verdiği sözün arkasında durmasını istiyoruz. Partilere bir metin götürmedik, uzlaşmayla beraber yazalım istedik. Şu anda ilk ve ortaöğretim ile kamuda yaşanan bir sorun yok. Sorun üniversite kapalarındadır" dedi.

