Türban sorunu ilköğretime indi

T24- Siyasi partiler arasında, yüksek öğretimde türban sorununa çözüm arayışıyla ilgili trafik yoğunlaşırken kriz bu kez Adana’da ve bir ilköğretim okulunda patlak verdi. Kanuni İlköğretim Okulu’nda türbanıyla derse girmek isteyen 8. sınıf öğrencisi T. Y. okula alınmadı.



Adana’da dün yaşanan türban krizi, 8. sınıf öğrencisi T. Y.’nin babası Hüseyin Yosunkaya ile okul yönetimini karşı karşıya getirdi. Habertürk'te yer alan haberde, benzer kriz daha önce Diyarbakır’da da yaşanmış, 3 kız öğrenci, tutanak tutularak türbanlarıyla derslere girmeye başlamıştı. Kanuni İlköğretim Okulu yönetimi ise T’nin Milli Eğitim ve valilik izin yazısı olmadan okula alınamayacağını açıkladı.



Okul, izin yazısı istedi

T.Y., derse alınmayınca ağlayarak evine dönerken bir süre sonra babası Hüseyin Y. ile okula geldi. Okul idaresi, baba “Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinde, öğrencinin başı açık şekilde derse gireceği belirtiliyor. Genelgeye aykırı hareket edemeyiz” açıklaması yaptı. Hüseyin Y. ’nin ısrar etmesi üzerine tartışma uzayınca polis olaya müdahale etti. Hüseyin Y., kızının okula alınmadığına dair tutanak istedi ancak bir olay olmadığı için tutanak verilmedi. Okul yönetimi de Milli Eğitim Bakanlığı’na ya da Adana Valiliği’ne başvuru yapmalarını, izin verilmesi halinde T.’nin okula alınabileceğini söyledi.



İl milli eğitim devrede



Okul yönetiminden bir yetkili ise eski öğrencileri olan T.’nin daha önce başı açık derse girerken son iki haftadır türbanla gelip derse girme yönünde bir isteği olduğunu söyledi. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat, “Konuyu inceliyoruz” açıklaması yaptı. Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Güven Boğa ise “Türban bugün bilinçli olarak siyasal bir argüman olarak kullanılmaktadır. Türbanı ilköğretime sokma mantığı, bugünkü siyasal iktidardan alınan cesaretle ilgili bir girişimdir” iddiasında bulundu.



Tutanakla giriyorlar

İlköğretimde türban krizi geçtiğimiz yıl Diyarbakır’da da yaşandı. Yenişehir’de Hamravat İlköğretim Okulu 6-A sınıfı öğrencisi Ece Nur Özel (12), derslere türbanla girmekte ısrar edince başka okula nakledildi. Ece hakkında okul yönetimi tarafından bugüne kadar 178 tutanak tutuldu. Yenişehir İlköğretim Okulu’nda 8-G sınıf öğrencisi türbanlı Sebbiha Alaş (14) da başka okula nakledildi. Şair Sırrı Hanım İlköğretim 8. sınıf öğrencisi Büşra Ayata ise türban nedeniyle kınama cezası aldı. Mersin’de de ilköğretim 8’inci sınıfta okuyan 4 öğrenci okula alınmadı, veliler suç duyurusunda bulundu





