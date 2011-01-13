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Turan: Diziden ayrıl, kazandığının 3 katını veriyim

Kobal ‘Küçük Sırlar’ dizisinin setine Arda Turan, Kobal'a “Diziden ayrıl, kazandığının 3 katını vereyim” dedi.

13 Ocak 2011 02:00

T24- Oyuncu Sinem Kobal ‘Küçük Sırlar’ dizisinin setine giden Galatasaray futbol takımının genç kaptanı Arda Turan, Kobal'a “Diziden ayrıl, kazandığının 3 katını vereyim” dedi.


Görüşmemekten şikayetçi


İki yıldır oyuncu Sinem Kobal ile büyük bir aşk yaşayan Galatasaray futbol takımının genç kaptanı Arda Turan, sevgilisinin yoğun iş temposundan çok şikâyetçi. Sık sık Sinem Kobal'ın rol aldığı 'Küçük Sırlar' dizisinin setini ziyarete giden Turan, sette hasret gidermekten bıkmış olacak ki Kobal'a şakayla karışık şaşırtıcı bir teklifte bul undu.


‘Oyunculuğu seviyorum’


Maçlar ve antrenmanlardan sonra soluğu sette alan Turan'ın, dizilerde oynamasını istemediği sevgilisine, "Rol aldığın diziden ayrıl, sana kazancının 3 katını vereyim" teklifinde bulunduğu öğrenildi. Kobal'ın ise sevgilisinin bu teklifine sıcak bakmayarak, "Oyunculuğu çok seviyorum. Bırakmayı da düşünmüyorum" diyerek olumsuz cevap verdiği söyleniyor.

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