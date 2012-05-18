Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'dan alınan yüz, 15 Mayıs’ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 34 yaşındaki Turan Çolak'a nakledilmişti. Turan Çolak’ın yeni yüzüyle ilk fotoğrafı medyaya verildi.

Turan Çolak'ın durumuyla ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç.Dr. Abdullah Erdoğan, "Hastanın genel durumu iyi ve uyanık. Sistem bulguları doğal. Hasta doktorlarıyla iletişim kurabiliyor, anlaşılır şekilde konuşabiliyor ve uyumlu şekilde komutlara cevap verebiliyor" dedi.

Transfer edilen dokular ve tüm bölgelerin sağlıklı ve sorunsuz olduğunu aktaran Doç.Dr. Erdoğan, "Kamuoyundan gelen yoğun merak ve istek üzerine hastanın kendisinden ve yakınlarından alınan izinle ameliyat sonrası ilk fotoğrafı Akdeniz Üniversitesi idaresi tarafından basınla paylaşıldı" diye konuştu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan Turan Çolak'ın yüzü ve 3.5 yaşındayken ocağa düşmesi sonucu yanmıştı.