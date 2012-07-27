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Yaşam

Turan Çolak: Benimle alay edenlere cevap vereceğim

Turan Çolak, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan yüz nakli ile yeni bir hayata kavuştu

27 Temmuz 2012 16:04

Akdeniz Üniversitesi'nde yüz nakli yapılan 35 yaşındaki Turan Çolak, yüz nakli olmadan önce yanmış yüzüyle alay edenlere hastaneden taburcu olduktan sonra cevap vereceğini söyledi.
 
Akdeniz Üniversitesi'nde intihar sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzü nakledilen 35 yaşındaki Turan Çolak, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yapılan yüz nakli ile yeni bir hayata kavuştu.

Yüz nakli ameliyatı olmadan önceki hayatını yaşamış gibi görmediğini ifade eden Çolak, yanık yüzü nedeniyle sürekli alay edildiğini söyledi.

Turan Çolak, nakil olmadan önce büyük küçük herkesin kendisiyle alay eder gibi davrandığını belirterek, "Ufak çocuklar bir yerde dursun, büyüklerden benimle alay eder gibi konuşanlar vardı. Koskoca amir ve müdür gibi adamlar vardı. Ama şimdi yüzüm düzeldi. Gidip benimle dalga geçenlere ben de cevap vereceğim. O kadar çok alay ettiler ki psikolojimin bozulmaması mümkün değildi" diye konuştu.

Turan Çolak, Türkiye'de ilk kez yüz nakli yapılan 20 yaşındaki Uğur Acar'ın basında yer alan görüntüleri ve fotoğraflarını gördükten sonra yüz nakli olmaya karar verdiğini söyledi.


'Organlarımı bağışlayacağım'


Naklin ardından sakallarının uzadığını ve hastanenin sağladığı berber tarafından 3 kez tıraş edildiğini belirten Turan Çolak, yüzünü yavaş yavaş hissetmeye başladığını ifade etti.

Kendi organlarını bağışlayacağını ifade eden Çolak, ‘Ben kendi organlarımı da bağışlayacağım. Ben ailemi de tek tek ikna edip onlara da bağış yaptıracağım. Herkes bağışlasın ki, bütün hastalar kurtulsun. Bir insanın hayatı bir sürü hayat kurtarıyor" diye konuştu.

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