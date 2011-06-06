-TUR TEKNELERİNE DÜZENLİ İÇKİ KONTROLÜ ALANYA (A.A) - 06.06.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin kaçak içki operasyonları aralıksız olarak sürüyor. Kaymakam Hulusi Doğan, tur teknelerine her gün içki denetimi yapıldığını söyledi. AA muhabirine açıklama yapan Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve jandarma ekiplerinin, ilçedeki tüm eğlence yerlerinde ve içkili mekanlarda içki denetimi yaptığını söyledi. Özellikle tur teknelerine bu konuda yoğun denetim uygulandığını anlatan Doğan, ''Tur teknelerine her gün içki kontrolü için denetim yapıyoruz. Şüpheli bulduğumuz içkilere de el koyuyoruz'' dedi. Yapılan denetimler sonucunda Alanya İskelesi'ndeki bazı tur teknelerinde bulunan çok sayıda içkiye el konulduğunu belirten Doğan, bu içkilerin sahte olup olmadığının, yapılacak tahlillerden sonra belli olacağını ifade etti.