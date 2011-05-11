-TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 31 YARALI KÜTAHYA (A.A) - 11.05.2011 - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Halil Oruç idaresindeki 17 FH 366 plakalı otobüs, freninin patlaması sonucu Hisarcık-Simav karayolunun 17. kilometresinde Nazım Macun'un kullandığı 10 LD 958 plakalı minibüse çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Halil Oruç ve otobüsteki yolcular İsmail Altun (68), İmaş Altun (65), Hafize Yenipazar (65), Hasan Yenipazar (79), Cemaliye Gevenli (61), İsmail Gevenli (63), Meryem Karakuş (61), İbrahim Karakuş (55), Türkan Başaran (62), Bekir Başaran (58), Hayriye Kutlar (59), Zeki Kutlar (60), Fatma Sarı (59), Mürsel Sarı (55), Gülsüm Ün (67), Ahmet Karaca (70), Nilgün Divanlıoğlu (62), Leyla Seyhan (51), Firdevs Ünlü (75) ve Ayde Su Seyhan (13) Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine; Zinnet Tatlıcı (59), Muammer Tatlıcı (66), Nuray Mola (59), Necmi Mola (21), Nesrin Korkut (57), Aysel Kahraman (45), Gülten Çekli (77), Mediha Gökpek (56), Cafer Ekmen (75) ve Suna Karaca ise Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bacağında kırık oluştuğu belirlenen Aysel Kahraman, Emet'ten Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Emet'teki diğer 9 yaralı ile Simav'daki 21 yaralı, ayakta tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Otobüsün, Emet'teki termal otelde konaklayacak grubu getirmek üzere Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk beldesinden yola çıktığı öğrenildi.