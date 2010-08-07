T24 LogoT24 Logo
Gündem

TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 54 YARALI AMASRA (A.A)

07 Ağustos 2010 17:14

-TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 54 YARALI AMASRA (A.A) - 07.08.2010 - Bartın'ın Amasra ilçesinde, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında 5 çocuk ve bir bebeğin de bulunduğu 54 kişi yaralandı. Uğur Gümüşsoy yönetimindeki yerli turistleri taşıyan bir turizm firmasına ait 06 KPT 28 plakalı tur otobüsü, ilçeye bağlı Bozköy mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, otobüste bulunan 5 çocuk ve bir bebek olmak üzere toplam 54 kişi, yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ve yoldan geçen araçlarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24