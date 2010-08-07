-TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 54 YARALI AMASRA (A.A) - 07.08.2010 - Bartın'ın Amasra ilçesinde, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında 5 çocuk ve bir bebeğin de bulunduğu 54 kişi yaralandı. Uğur Gümüşsoy yönetimindeki yerli turistleri taşıyan bir turizm firmasına ait 06 KPT 28 plakalı tur otobüsü, ilçeye bağlı Bozköy mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, otobüste bulunan 5 çocuk ve bir bebek olmak üzere toplam 54 kişi, yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ve yoldan geçen araçlarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.