-Tur otobüsü devrildi: 21 yaralı MUĞLA (A.A) - 10.09.2011 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tur otobüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 21 kişi yaralandı. Dalaman Havalimanı'ndan aldığı Alman turistleri Fethiye'deki otellerine taşıyan Bayram Önder idaresindeki 20 Y 0853 plakalı tur otobüsü Fethiye'nin Katrancı Koyu girişinde şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ve Alman uyruklu olduğu öğrenilen aralarında çocuklarında bulunduğu 21 kişi yaralandı. Ambulanslar ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Tedavi altına alınan yaralılardan otobüs şoförü ile bir turistin durumunun ağır olduğu öğrenildi.