-TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 18 YARALI MUĞLA (A.A) - 05.05.2011 - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, tur otobüsünün devrilmesi sonucu 16'sı Hollandalı 18 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ortaca'nın Kocabel mevkisinde İsmail Yüzügüleç idaresindeki 48 UL 161 plakalı tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü ve tur rehberi ile Hollanda uyruklu olduğu öğrenilen 1'i çocuk 16 turist yaralandı. Ambulansla Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor. Ortaca Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Köyceğiz Kaymakamı Yücel Gemici kaza yerine gelerek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı. Kaymakamı Mustafa Gürdal, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceklerini söyledi. Bu arada, Hollandalı turistlerin Bodrum'dan günübirlik turla Dalyan'a gittikleri ve kazanın gezi dönüşü meydana geldiği öğrenildi.