-TUR OTOBÜSLERİNE GECE YARISI YASAĞI ANTALYA (A.A) - 15.06.2011 - Antalya'da, turizm sezonunda görev yapan tur otobüslerinin karıştığı kazaların önlenmesi amacıyla, tarihi ören yerlerine tur düzenleyen otobüslerin, sabah saat 06.00'dan önce hareket etmemesi kararlaştırıldı. Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ile Antalya Turizm Şoförleri Derneği'nin birlikte uygulamaya koyduğu karar uyarınca, tur otobüsü sürücüleri gece çalışmayacak. TUREB'den yapılan açıklamada, geçen yıl 25 Mayıs'ta Antalya Aksu'da 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından başlatılan yeni önlem arayışları çerçevesinde bu uygulamanın başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, uygulamaya konulan önlemle, ''taşıtların konaklama tesislerinden hareketleri 00.00- 06.00 saatleri dışında olacak, kalkış ve varış noktaları arasındaki gidiş-dönüş mesafesi en fazla toplam 600 kilometreyle sınırlandırılacak'' denildi. Başlatılan bu uygulamanın, Ulaştırma Bakanlığı tarafından bu sezon için alınan karara ve daha önce yayımladığı genelgelere dayandırıldığı ifade edilen açıklamada, seyahat acentelerinin Side, Perge, Aspendos ve Noel Baba Müzesi gibi ören yerlerine düzenleyecekleri turlar için araçların saat 6'dan önce hareket edemeyeceği vurgulandı.