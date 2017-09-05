Tur operatörü Thomas Cook'tan, 2018'de yüzde 30 artış kararı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DÜNYANIN en büyük tur operatörlerinden ve Avrupa pazarından Türkiye\'ye yılda 1 milyon üzerinde turist getiren Thomas Cook, son iki yıldır Avrupa pazarında yaşanan düşüşe karşın, 2018\'de başta Antalya olmak üzere Türkiye\'ye uçak kapasitesini yüzde 30 artırma kararı aldı.

Thomas Cook\'un Avrupa\'daki tüm destinasyonlarının yetkilileri, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Akdeniz Turistik Otel İşletmecileri Birliği (AKTOB) yöneticileriyle bir araya geldi. Thomas Cook\'un Avrupa üst düzey yöneticilerinden Avrupa Bölge ve Ürün Direktörü Andreas Thams, Thomas Cook Almanya Kısa ve Orta Mesafe Destinasyon Ürün Müdürü Sacha Büsseler, Thomas Cook Orta ve Doğu Avrupa CEO\'su Stefanie Berk\'in katılımıyla Antalya\'da bir toplantı yapıldı. Toplantıya Türkiye turizminden TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, AKTOB Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu ile AKTOB Genel Sekreteri Yeliz Gül Ege katıldı. Toplantıda Avrupa pazarının önemli tur operatörlerinden Öger Tours\'un Genel Müdürü Songül Bektaş Rosati ve Diana Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Burak Tonbul da yer aldı.

2017 yılının değerlendirildiği toplantıda, 2018 yılına yönelik satış ve uçak planlamaları da görüşüldü. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, mevcut talep artışının 2018 yılında da sürdürülebilirliğini sağlamak için bir araya gelinen Thomas Cook yöneticileriyle rakip destinasyonların durumu ve 2018 yılı için yapılması gerekenleri, özellikle karşılıklı desteklemeler ve kapasite artışıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Antalya\'nın özellikle 2014 ve 2015 yılındaki talep yapısına ulaşması için yapılması gerekenlerin özellikle ele alındığına dikkat çeken Erkan Yağcı, Türkiye satışlarının Avrupa pazarında 2018 yılında da artış göstereceğine dair verilerin alındığı, bu nedenle uçak sayısının da artırılacağı planlamalara gidileceğini kaydetti.

Yağcı, görüşmelerde 2018\'in artık Türkiye ve Antalya için başta Almanya pazarı olmak üzere Avrupa pazarında 2014-2015 seviyelerine ulaşmasına yönelik konuların ele alındığını belirtti. AKTOB Başkanı Yağcı, “Onlar da Türkiye\'ye inandıklarını, bugüne kadarki işbirliğinin \'kazan kazan\' kapsamında başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü, Antalya\'da yaşanan sıkıntıların geride kaldığını dile getirdiler. 2018\'de daha çok misafir ağırlanacağını ifade eden Thomas Cook yöneticilerinden en çok uçak kapasitelerinin artırılması yönünde talebimiz oldu. Türkiye\'ye yılda 1 milyonun üzerinde turist getiriyorlar ve 2018 için uçak kapasitesindeki artış planları yüzde 30 civarında\" diye konuştu.

Fiyatların önümüzdeki yıldan itibaren 2014 yılına yakın, daha sürdürülebilir bir zemine oturmasını da beklediklerini de belirten Erkan Yağcı, Thomas Cook ve Diana Turizm\'e Türkiye ve Antalya turizmine bu zor dönemde verdikleri destek için de teşekkür etti.

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