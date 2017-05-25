Tur operatörlerinden Rus turistlere Türkiye için tarifeli uçak seferleri

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkenin en büyük tur operatörlerinin yaz sezonunda Türkiye uçuşlarının yarısından fazlasını tarifeli uçak seferiyle gerçekleştireceğini açıkladı.

ATOR'un konuya ilişkin açıklamasında, "En büyük tur operatörlerinin yaz sezonundaki Türkiye uçuşlarının şimdiden yüzde 50'sinden fazlası charter değil, tarifeli uçak seferlerine dayandırıldı. Charter uçuşlarının olası kısıtlamaları ile ilgili belirsizlik, birçok tur şirketini durumlarını garantiye alma konusunda düşündürdü" ifadelerine yer verildi.

“Türkiye'ye seferler yetersizdi, bu yıl durum farklı”

Açıklamada ayrıca "Charter uçuşların yasaklanmış olduğu geçen yılda Türkiye (tarifeli) seferlerinin son derece yetersiz olduğu söylenebilir, bu yıl ise durum tamamen farklı" denildi.

Charter seferlerindeki belirsizliğin çok sayıda tarifeli uçak seferlerinin uygulamaya konmasının tek nedeni olmadığı belirtilen açıklamada, özellikle tarifeli seferleri içeren turlara büyük talep olduğu kaydedildi.

Türkiye'ye charter uçuşları

Geçtiğimiz ay Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), Rus havayolu şirketlerine Türkiye'ye charter uçuşlarının durdurulabileceği uyarısını içeren bir mektup göndermiş, buna neden olarak Türkiye'deki karmaşık siyasi durum gösterilmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Dvorkoviç, ay başında yaptığı açıklamada charter uçuşlarla ilgili mektubun geri alınacağını açıklasa da, uyarı halen geçerliliğini koruyor.