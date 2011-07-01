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TUR MİDİBÜSÜ İTFAİYE ARACIYLA ÇARPIŞTI ALANYA (A.A)

01 Temmuz 2011 17:54

-TUR MİDİBÜSÜ İTFAİYE ARACIYLA ÇARPIŞTI ALANYA (A.A) - 01.07.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde, turist taşıyan midibüsün, itfaiye aracına arkadan çarpması sonucu 6'sı turist 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Alanya'dan Antalya Havalimanına İranlı turistleri götüren, Tahsin Cüner'in kullandığı 07 C 0649 plakalı midibüs, Okurcalar beldesinde aynı yönde gitmekte olan Osman Gürses yönetimindeki 07 E 8911 plakalı itfaiye aracına arkadan çarptı. Kazada, midibüs sürücüsü Tahsin Cüner ile 6 İranlı turist yaralandı. Yaralılar, Manavgat Sevgi Hastanesine kaldırıldı. Okurcalar Belediyesine ait itfaiye aracının sürücüsü Osman Gürses, Manavgat istikametine giderken, midibüsünün itfaiye aracına arkadan çarptığını söyledi. 

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