Tüpraş’ta yangın çıktı!

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde bulunan Tüpraş rafinerisinde yangın çıktı. Rafinerinin içesindeki alevler uzaktan görülürken, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken rafineride soğutma çalışmaları devam ediyor.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre Tüpraş'tan yapılan yazılı açıklamada; "Bugün saat 15.15’de Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde ekipmanlarda oluşan arıza nedeni ile alevlenme meydana gelmiştir. Teknik emniyet ekiplerimiz olaya emniyetli bir şekilde müdahale etmektedir. Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Rafinerinin içerisindeki alevler uzaktan görülürken, itfaiye ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışması başlatıldı. Öte yandan, tesise giriş ve çıkışlar kapatılırken, çevredeki evlerin boşaltıldığı öğrenildi.

Yangından ilk görüntüler şöyle: