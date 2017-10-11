Tüpraş'ta patlama; 4 işçi hayatını kaybetti!

İzmir'in Aliağa İlçesi’ndeki Tüpraş Rafinerisi’nde bakım çalışması yapılırken, ürün tankında ilk belirlemelere göre basınç nedeniyle meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, uzun süredir kullanılmayan bir nafta tankının son kontrolleri yapılırken patlamanın meydana geldiğini ifade etti. Yılmaz, "Bakımdaki kazanda gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İş kazası, dışarıdan bir müdahale, saldırı yok." dedi.

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz Tüpraş'taki patlamayla ilgili son bilgileri paylaştı:

“Ölü sayımız 4'e çıktı. Tankın içinde çalışan işçi sayımız 6 kişiydi. İki yaralı 4'ü de öldü maalesef. Yaralılarımıza olay yerinde müdahale ediliyor. Oradaki sağlık ekiplerimiz müdahale ediyor. Onların durumunun şu an iyi olduğunu biliyoruz. TÜPRAŞ'ın kendi uzmanları olay yerinde müdahale ediyorlar. Son durum bu”

Kaymakam Yılmaz, patlamanın bir iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini bildirdi.

Neler yaşandı?

İzmir Aliağa Rafinerisi’nde ürün tankında saat 09.25’te bakım çalışmaları yapılırken basınç nedeniyle şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada, bakım çalışmasına katılan 4 çalışan yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

DHA İzmir Muhabiri Taylan Yıldırım, patlamayla ilgili şu bilgileri verdi:

Patlama, 09:25 sıralarında tankların bulunduğu bölgede meydana geldi. İşçiler tankın içinde hem temizlik hem de kaynak yapıyorlardı. Bu sırada da tank içerisindeki kimyasal maddelerin reaksiyon göstermesi sonucu patlama meydana geldi. Yapılan araştırmalarda ilk elde edilen bilgiler bu yönde. Patlama sonrasında ağır yaralanan 4 işçi hayatını kaybetti. Bir işçi, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Olayın ardından TÜPRAŞ'ın giriş ve çıkışları kapatıldı. Büyük tankerlerin bölgeye girişine izin verilmedi.

Bölgedeki işçiler de daha güvenli bir alana çekildi.

1353 çalışanı var

TÜPRAŞ'ın verilerine göre rafinerinin personel sayısı 1353.

1972 yılında 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlayan İzmir rafinerisi, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaştı. 2007 yılında destilasyon kapasitesindeki revizyonlar da göz önüne alınarak rafinerinin ham petrol işleme kapasitesi 11 milyon ton/yıl olarak tescil edildi.

İzmir Rafinerisi’nde, 2016 yılında 7,3 milyon tonu yurt içine olmak üzere toplam 10,4 milyon ton ürün satışı gerçekleştirildi.