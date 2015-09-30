Tüpraş'ın yeni Ceo'su kim olacak?

Yıl sonunda yaş haddi nedeniyle görevinden ayrılacak olan Tüpraş Genel Müdürü Yavuz Erkut'un yerine Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yelmenoğlu atandı. Yelmenoğlu’nun, 1992 yılında Hesap Uzmanları Kurulu'nda görev aldığı bildirildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, TÜPRAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, Koç Topluluğu'na devrinin ardından 2006 Ocak ayından bu yana TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü görevini yürüten Yavuz Erkut'un yaş haddi nedeniyle 31 Aralık 2015 tarihinde görevinden ayrılacağı belirtildi.

Erkut'un yerine genel müdür yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Yelmenoğlu'nun atandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İbrahim Yelmenoğlu, iş yaşamına 1987 yılında Maliye Bakanlığında başlamış, 1992 yılında Hesap Uzmanları Kurulu'nda görev almıştır. 2004 yılında Koç Holding Denetim Grup Başkanlığına transfer olan Yelmenoğlu, 2004-2006 döneminde Koç Holding AŞ. Denetim Grubu Koordinatörü olarak görev yapmıştır. 27 Ocak 2006 tarihinden bu yana da mali işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu."