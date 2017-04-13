Tüpraş'da işçilerin eylemleri sürüyor

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması nedeniyle işçilerin eylemleri sürüyor.

DHA'nın haberine göre işçiler yaklaşık 4 saat işyerine girmeyerek eylem yaptı. Tüpraş'ta 2017-2018 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 18 Ocak tarihinde başladı. İşveren ile Petrol-İş Sendikası arasında anlaşma sağlanamadı. Bir süredir iş bırakma eylemleri yapan işçiler, bugün de eylemlerine devam etti. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler sabah işbaşı yapmadı. İşçiler Tüpraş İzmit Rafinerisi'nin önünde toplanırken, sendika yetkilileri konuşma yaptı. 08.00-16.00 vardiyasında çalışan işçiler saat 11.45'de içeri girerken, alkışlarla protestoda bulunarak, "Direne direne kazanacağız" sloganı attı.

Gündüz vardiyasında çalışan işçilerin işyerine girmesiyle gece vardiyasında çalışan işçiler ise mesailerini bitirdi.

"Sendikasızlaştırma, hem PETKİM’de hem de 4 Tüpraş’ta canımızı yakar"

Evrensel'in haberine göre Tüpraş İzmir Rafinerisi’nde gündüz vardiyasına gelen işçiler içeri girmeyerek kapı önünde toplandı. Diğer vardiyalardaki işçiler de eyleme katıldı.

Petrol-İş Sendikası’nın 18 Nisan’da yapılacak arabulucu görüşmesi öncesi yaptığı iş bırakma eylemi ile ilgili kapı önünde açıklama yapan Aliağa Şube Başkan Yardımcısı Menderes Akdağ, sözleşme süresi ile birlikte, sözleşmedeki 23, 24, 25, 31 ve 35. maddelerin kesinlikle değiştirilmesini istemediklerini vurguladı.

Star’daki sendikasızlaştırma operasyonuna değinen Akdağ, patronun, Petkim’e geçişini yaptığı işçilerin yerine alacak işçi bulamadığını söyledi.

Petkim'de mal birikmesi sorun yaratıyor

“Tüpraş işçisi yetişmiş eleman. 10 bin lira teklif ediyorlar bizim işçi arkadaşlara ama bir yıllık bireysel sözleşme ile birlikte. Sendikasızlığı kabul etmiyor arkadaşlarımız. Oradaki sendikasızlaştırma, hem Petkim’de hem de 4 Tüpraş’ta bizim canımızı yakar” dedi.

Petkim’de dışarıya mal çıkmamasından kaynaklı olarak birikim yaşandığını belirten Akdağ, “Petkim’de bir fabrikayı, plastik işletmelerini durdurdular” dedi.

Tüpraş’taki süreci de toplu iş sözleşmesi (TİS) sonuna kadar bu şekilde götüreceklerini belirten Akdağ, “Daha bizim taleplerimiz var, taslağa hep birlikte yazdığımız. Sıra onlara geldiğinde onlar için de mücadele edeceğiz” dedi.