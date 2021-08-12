Tüpraş, yılın ikinci çeyreğinde 1.3 milyar TL vergi öncesi kâr elde etti

Tüpraş 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Tüpraş ikinci çeyrekte yurt içi satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23, uluslararası satışlarını ise yüzde53 artırdı

Şirket, 2021 yılının ikinci çeyreğinde 1,3 milyar TL vergi öncesi kar kaydetti. 2021 yılı ilk yarısındaki vergi öncesi kârı ise 337 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tüpraş, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 91’lik kapasite kullanımıyla 6,5 milyon ton üretim ve 6,9 milyon ton satış gerçekleştirdi. Tüpraş’ın ikinci üç aylık dönemde cirosu 33,7 milyar TL oldu.

Modernizasyon ve enerji verimliliği konularında yatırımlarını sürdüren Tüpraş, 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 51’i sürdürülebilirlik yatırımları olmak üzere toplam 335 milyon TL yatırım harcaması yaptı.

Ayrıca, şirketin yaptığı açıklamada "pandemi öncesi dönem performansına yaklaşma sürmektedir" dendi.