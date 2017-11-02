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TÜPRAŞ patlamasını TAK üstlendi

Patlamada 4 işçi yaşamını yitirmiş, 2 işçi yaralanmıştı

02 Kasım 2017 14:32

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı TÜPRAŞ patlamasını, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlendi.

TAK, yetkililer tarafından yapılan ‘kaza ve gaz sıkışması gibi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, eylemi kendilerinin üstlendiğini duyurdu.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Bilirkişi raporunda TÜPRAŞ asli kusurlu bulunmuştu.

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamanın uzun süredir kullanılmayan bir nafta tankının son kontrolleri yapılırken  meydana geldiğini belirtmişti. Yılmaz, "Bakımdaki kazanda gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İş kazası, dışarıdan bir müdahale, saldırı yok" demişti.

TIKLAYIN - Tüpraş'ta patlama; 4 işçi hayatını kaybetti!

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