TÜPRAŞ patlamasını TAK üstlendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin de yaralandığı TÜPRAŞ patlamasını, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlendi.

TAK, yetkililer tarafından yapılan ‘kaza ve gaz sıkışması gibi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, eylemi kendilerinin üstlendiğini duyurdu.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanmıştı. Bilirkişi raporunda TÜPRAŞ asli kusurlu bulunmuştu.

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, patlamanın uzun süredir kullanılmayan bir nafta tankının son kontrolleri yapılırken meydana geldiğini belirtmişti. Yılmaz, "Bakımdaki kazanda gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İş kazası, dışarıdan bir müdahale, saldırı yok" demişti.

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