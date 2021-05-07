Tüpraş ilk 3 ayda 960 milyon TL zarar etti

2021 yılının ilk 3 aylık döneminde toplam 4,6 milyon ton üretim, 5 milyon ton satış gerçekleştiren Tüpraş’ın cirosu 19,8 milyar TL oldu. Brent ham petrol fiyatında gözlenen yükseliş neticesinde stok kârı oluşurken, dönem sonuna doğru hızlanan TL değer kaybı sonucu oluşan kur farkı etkisiyle Tüpraş, ilk çeyrekte 960 milyon TL vergi öncesi zarar kaydetti.

Tüpraş, yılın ilk 3 aylık döneminde; yüzde 65’lik kapasite kullanımıyla 4,6 milyon ton üretim ve 5 milyon ton satış gerçekleştirdi.

254 milyon TL yatırım yaptı

Modernizasyon ve enerji verimliliği konularında yatırımlarını sürdüren Tüpraş, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 42’si sürdürülebilirlik yatırımları olmak üzere toplam 254 milyon TL yatırım harcaması yaptı.