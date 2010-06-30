T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tüpraş Fortune 500'de ilk sırada

Tüpraş Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500'de ilk sırada yer aldı

30 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (TÜPRAŞ), Ekonomi dergisi Fortune'nin, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirlendiği ''Fortune 500''de 20 milyar 389 milyon 883 bin lira net satış ile ilk sırada yer aldı.
     Fortune'nin Finar D&B'nin katkılarıyla hazırladığı Fortune 500, düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.
     Toplantıda verilen bilgiye göre TÜPRAŞ'ın 20 milyar 389 milyon 883 bin lira net satış ile ilk sırada yer aldığı listede, bu şirketi 19 milyar 542 milyon 588 bin 830 lira ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, 18 milyar 326 milyon 416 bin 65 lira ile Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş izledi.
     Geçen yıl Fortune 500 şirketlerinin net satışları bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında azalarak 353,5 milyar liraya geriledi.
     Fortune 500'ün net satışlarının yüzde 35'ine yakınını gerçekleştiren ilk 10 şirket içerisinde geçen yıl satışlarını en fazla artıran ise Türk Hava Yolları oldu.
     Sektör bazında bakıldığında en yüksek düşüş yüzde 28 ile metal döküm ve işleme sektöründe yaşanırken, yüzde 24,3 ile kuyumculuk, yüzde 23,3 ile petrol ve türevleri üretim ve dağıtım sektörleri ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
     Geçen yıl tahıl, süt, et ve su ürünleri sektörlerindeki şirketlerin satışları ise ortalama 35,8 oranında arttı.
     Benzer bir durum perakende ticaret mağazaları için de söz konusu oldu. Bu sektör şirketleri, geçen yıl satışlarını yüzde 30 civarında artırırken, medikal ve ilaç sektörü şirketlerindeki artış yüzde 20,6, toptan gıda içecek ve temizlik ürünleri sektörü şirketlerindeki artış ortalama yüzde 17,6 olarak gerçekleşti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24