Tüpraş Fortune 500'de ilk sırada

T24- Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (TÜPRAŞ), Ekonomi dergisi Fortune'nin, Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirlendiği ''Fortune 500''de 20 milyar 389 milyon 883 bin lira net satış ile ilk sırada yer aldı.

Fortune'nin Finar D&B'nin katkılarıyla hazırladığı Fortune 500, düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Toplantıda verilen bilgiye göre TÜPRAŞ'ın 20 milyar 389 milyon 883 bin lira net satış ile ilk sırada yer aldığı listede, bu şirketi 19 milyar 542 milyon 588 bin 830 lira ile Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, 18 milyar 326 milyon 416 bin 65 lira ile Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş izledi.

Geçen yıl Fortune 500 şirketlerinin net satışları bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında azalarak 353,5 milyar liraya geriledi.

Fortune 500'ün net satışlarının yüzde 35'ine yakınını gerçekleştiren ilk 10 şirket içerisinde geçen yıl satışlarını en fazla artıran ise Türk Hava Yolları oldu.

Sektör bazında bakıldığında en yüksek düşüş yüzde 28 ile metal döküm ve işleme sektöründe yaşanırken, yüzde 24,3 ile kuyumculuk, yüzde 23,3 ile petrol ve türevleri üretim ve dağıtım sektörleri ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl tahıl, süt, et ve su ürünleri sektörlerindeki şirketlerin satışları ise ortalama 35,8 oranında arttı.

Benzer bir durum perakende ticaret mağazaları için de söz konusu oldu. Bu sektör şirketleri, geçen yıl satışlarını yüzde 30 civarında artırırken, medikal ve ilaç sektörü şirketlerindeki artış yüzde 20,6, toptan gıda içecek ve temizlik ürünleri sektörü şirketlerindeki artış ortalama yüzde 17,6 olarak gerçekleşti.