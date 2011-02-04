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TÜPLER AYNI MARKA ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 10:41

-TÜPLER AYNI MARKA ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hasan Gültekin, OSTİM'deki patlamaların olduğu iş yerlerinde aynı marka sanayi tüpleri kullanıldığını, patlamanın, tüplerin kaçak yapması ya da imalat hatasından kaynaklandığını düşündüklerini belirtti. Gültekin, ikinci patlamanın olduğu yere gelerek, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün meydana gelen olayda şu ana kadar 9 kişinin öldüğünü 2 kişinin yaralandığını söyledi. Traktör ve otomobil yedek parçası üreten Netsan firmasında sanayi tüplerinin patlaması sonucu yangın çıktığını düşündüklerini ifade eden Gültekin, her iki patlamanın olduğu iş yerinde aynı marka sanayi tüpleri kullanıldığını, patlamanın, tüplerin kaçak yapması ya da imalat hatasından kaynaklandığını düşündüklerini ifade etti. Gültekin, ''Bu firmanın ürettiği tüpleri kullanan iş yerlerini tespit etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' dedi. Öte yandan, olay yerine gelen bazı vatandaşlar, patlamanın olduğu iş yerinde Aydemir ve Aydın Çapraz kardeşlerden haber alamadıklarını belirterek, arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

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