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Sağlık

Tüp bebek tedavisi, tümör riskini artırıyor

Hollanda'da yapılan araştırma, tüp bebek tedavisi gören kadınlarda yumurtalık tümörüne rastlanma oranının yaklaşık iki kat arttığını gösterdi.

27 Ekim 2011 03:00


T24 - Hollanda'da yapılan araştırma, tüp bebek tedavisi gören kadınlarda yumurtalık tümörüne rastlanma oranının yaklaşık iki kat arttığını gösterdi.
 

Amsterdam'daki Hollanda Kanser Enstitüsü'nde 15 yıl süren bir araştırma, tüp bebek tedavisi gören kadınlarda yumurtalık tümörü riskinin, doğurganlık tedavisi görmeyen kadınlara oranla neredeyse iki kat fazla olduğunu ortaya çıkardı.


"Human Reproduction" adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, tüp bebek tedavisi gören kadınlarda agresif yumurtalık kanseri tehlikesi de nispeten daha yüksek.


Doğurganlık tedavisi görmeyen kısır kadınlardan oluşan bir karşılaştırma grubunu da içeren araştırmaya 19 bini tüp bebek tedavisi görmüş 25 bin kadın katıldı. Tüp bebek tedavisi gören grup içinde 61 yumurtalık tümörü tespit edildi.




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