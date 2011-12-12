T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Marzuki TUNUS (A.A) 

12 Aralık 2011 22:55

-Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Marzuki TUNUS (A.A) - 12.12.2011 - Tunus'ta Kurucu Meclis, Cumhuriyet Kongresi Partisi lideri Muncef Marzuki'yi cumhurbaşkanlığına seçti. Kurucu Mecliste yapılan oylamada Marzuki, 217 milletvekilinin 153'ünün oyunu aldı. Muhalefet aday belirlemeyi reddettiği, diğer 9 adayın da kriterleri uymadığı için Marzuki'nin karşısına rakip çıkmadı. Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Ocak ayında devrildiği Tunus'ta yeni anayasayı yazmak ve geçici hükümetin kurulması için Ekim ayında seçimler yapılmıştı. Marzuki'nin mecliste en çok sandalyeye sahip Ennahda partisinden bir ismi başbakan olarak ataması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24