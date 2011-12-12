-Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Marzuki TUNUS (A.A) - 12.12.2011 - Tunus'ta Kurucu Meclis, Cumhuriyet Kongresi Partisi lideri Muncef Marzuki'yi cumhurbaşkanlığına seçti. Kurucu Mecliste yapılan oylamada Marzuki, 217 milletvekilinin 153'ünün oyunu aldı. Muhalefet aday belirlemeyi reddettiği, diğer 9 adayın da kriterleri uymadığı için Marzuki'nin karşısına rakip çıkmadı. Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin Ocak ayında devrildiği Tunus'ta yeni anayasayı yazmak ve geçici hükümetin kurulması için Ekim ayında seçimler yapılmıştı. Marzuki'nin mecliste en çok sandalyeye sahip Ennahda partisinden bir ismi başbakan olarak ataması bekleniyor.