-TUNUS'TAN YALANLAMA TUNUS (A.A) - 19.05.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eşi ve kızının Tunus'ta olduğu iddiası yalanlandı. Tunus'ta bir hükümet kaynağı, Kaddafi'nin eşi ve kızının ülkelerinde bulunduğuna ilişkin bilgilerin yanlış olduğunu, Libya liderinin ailesinden kimsenin sınırı geçmediğini belirtti. El Cezire televizyonunun internet sitesinde Tunus kaynaklarına dayanılarak verilen haberde, Libya liderinin eşi Safiye Kaddafi ile kızı Ayşe'nin, Tunus'un Carba adasına gittikleri ve burada bir otelde konakladıkları iddia edilmişti.