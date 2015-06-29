Tunus'tan plajdaki saldırıyla ilgili açıklama: Saldırgan baskında yardım aldı

Tunuslu yetkililer, Cuma günü Susa kentindeki bir plajda 38 kişiyi öldüren saldırganın baskını, başka kişilerin yardımıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Hükümet saldırı ardından ülke çapında güvenlik önlemlerini artırdı.

İçişleri Bakanı sözcüsü Muhammed Ali Aroui yetkililerin, saldırıyı gerçekleştiren Seyfeddin Rezgui'nin "suç ortakları olduğundan emin olduklarını" söyledi.

BBC, saldırıda ölenlerden en az 30'unun İngiltere vatandaşı olduğunu öğrendi.

Emniyet yetkilileri, 16 emniyet görevlisinin Tunus'a gönderildiğini, yüzlerce görevlinin olayla bağlantılı olarak İngiltere'de çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bunun, "2005'te Londra'da gerçekleştirilen bombalı saldırılar ardından en büyük terörle mücadele soruşturmalarından biri olduğu" belirtiliyor.

Ali Aroui AP haber ajansına, "Tunuslu yetkililerin, suç ortaklarının Rezgui'ye kalaşnikof tüfek temin ettiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiği yere gelmesine yardım ettiğine inandığını" söyledi.

Aroui, polisin saldırganın babası ve üç ev arkadaşını da sorguladığını söyledi ancak onlardan birinin saldırı planına dahil olduğuna dair bir şüphe olup olmadığıyla ilgili bir şey söylemedi.

38 kişinin öldüğü olayda 36 kişi de yaralandı. Ölenler arasında İrlanda, Almanya ve Belçika vatandaşları bulunduğu da belirtiliyor.

Turizm Tunus ekonomisinin belkemiği konumunda. Saldırının sektöre büyük darbe vurmasından endişe ediliyor. Cuma günkü saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti. Tunus'ta Mart ayında Bordo Müzesi'ne düzenenen saldırıda çoğu yabancı 22 kişi ölmüştü.