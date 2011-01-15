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Politika

TUNUS'TAKİ TÜRKLERE UÇAK GÖNDERİLECEK ANKARA (A.A)

15 Ocak 2011 00:12

-TUNUS'TAKİ TÜRKLERE UÇAK GÖNDERİLECEK ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, Tunus'taki vatandaşları Türkiye'ye getirmek üzere yarın sabah saatlerinde 1 uçağın bu ülkeye hareket edeceğini bildirdi. Ersoy, yaptığı açıklamada, Tunus'ta devam eden kanlı olayların artarak devam etmesi üzerine; can güvenliği tehlikesi altında bulunan Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi için çalışmalara başlandığını kaydetti. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine, Türk Hava Yollarından tahsis edilen 1 uçak ile vatandaşların Türkiye'ye getirileceğini belirten Ersoy, ''Bu amaçla, 15 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait A 330 tipi yolcu uçağı Tunus'a harekete edecektir. Saat 12.00'de Tunus'un Enfidha Havaalanı'nda olması planlanan uçak, vatandaşlarımızı alarak aynı gün ülkemize dönecektir'' dedi.

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