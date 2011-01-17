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Dünya

''TUNUS'TAKİ 'OLAYLARIN YAYILMASI ENDİŞESİ' SAÇMA'' KAHİRE (A.A)

17 Ocak 2011 10:52

-''TUNUS'TAKİ 'OLAYLARIN YAYILMASI ENDİŞESİ' SAÇMA'' KAHİRE (A.A) - 17.01.2011 - Mısır Dışişleri Bakanı Ahmed Ebul Geyt, Tunus'ta yaşanan olayların diğer bölgelere yayılması yönündeki endişelerin, yersiz olduğunu söyledi. Ebul Geyt, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın ''Arap dünyasının reforma ihtiyacı olduğuna'' ilişkin sözlerine yönelik yaptığı açıklamada, Şarm El Şeyh'te yapılacak Arap ekonomik zirvesinden sonra ''bazı Batılı ülkelerin Mısırlılar ve Arapların işlerine karışma girişimleri hakkında bir deklarasyon yayınlama'' çağrısında bulundu ve ''Bu zirvede Mısır'ın pozisyonunun benimsenmesini umuyoruz'' ifadesini kullandı. Mısır Dışişleri Bakanı Ebul Geyt, Tunus'ta Zeynelabidin Bin Ali'nin kaçmasına yol açan olaylara da değindiği konuşmasında, ''Tunus'ta olan bitenlerin başka ülkelere sıçrama olasılığının saçma olduğunu'' söyledi.  Ebul Geyt, ''Tunus halkı bu yönde bir karar aldıysa bu onların işi. En önemlisi Tunus halkının istekleri. Buna kimsenin itirazı yok. Bir tırmanış hayali kuran ya da bunun peşinde koşanlar hedeflerine ulaşamayacak'' dedi. Arap toplumlarını ayaklanmaya kışkırtan bazı Arap televizyon kanallarını da eleştiren Ebul Geyt, Şarm El Şeyh'te Tunus ile ilgili bir karar çıkıp çıkmayacağı sorusuna da ''Zirve, Tunus meselesini tartışmak isterse, belki'' yanıtını verdi.

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