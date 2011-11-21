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Dünya

Tunus'ta üç kilit görev için anlaşma TUNUS (A.A)

21 Kasım 2011 23:14

-Tunus'ta üç kilit görev için anlaşma TUNUS (A.A) - 21.11.2011 - Tunus'ta 23 Ekim'de yapılan Kurucu Meclis seçimlerini kazanan Ennahda partisi ile iki sol parti CPR ve Ettakatol, devletin üç önemli görevi konusunda anlaştı. Üçlü koalisyonun tarafları, cumhurbaşkanlığına Cumhuriyet için Kongre (Congre pour Republique-CPR) lideri Monsef Marzuki, Kurucu Meclis başkanlığına Ettakatol lideri Mustafa bin Cafer ve başbakanlık görevine de Ennahda partisinden Hamadi Cibali'nin getirilmesi için anlaşma sağladı. Siyasi kaynaklar, seçimlerden sonra yarın ilk kez toplanacak Kurucu Meclisin bu adayları resmen onaylaması bekleniyor. Seçimlerin galipleri, 89 sandalye kazanan Ennahda, 29 milletvekili çıkaran CPR ve 20 sandalye elde eden Ettakatol partileri, sandıkların kapandığının ertesi gününden beri müzakerelerini sürdürüyorlardı. Siyasi kaynaklar, yeni hükümetin bakanlıklarının çoğunun da belli olduğunu, ancak Kurucu Meclis tarafından onaylanmasının gerektiğini kaydettiler.

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