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Dünya

Tunus’ta tezgahına el konulan seyyar satıcı doktora öğrencisi baba kendini yaktı!

Tezgahına el konulmasını protesto etmek için kendini yakan Ghanmi'nin yaşamını yitirdiği açıklandı

14 Temmuz 2016 13:31

Tunus'ta tezgahına el konan 43 yaşındaki bir seyyar satıcı, yapılanı protesto etmek için 5 Ağustos'ta kendisini yaktı. Tedaviye alınan adamın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sol.org’da yer alan habere göre, Tunus'ta 43 yaşındaki İmed Ghanmi, doktora öğrencisiydi ve geliri olmadığı için seyyar satıcılık yapıyordu. 3 çocuk babası Ghanmi'nin tezgahına ve motosikletine polis tarafından el konmasının ardından, olayı protesto etmek isteyen adam polis karakoluna girerek kendisini yaktı.

5 Ağustos'ta gerçekleştirdiği eylemin ardından tedavi altına alınan adamın, yaralarından dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.

Ghanmi'nin yaşadıklarının Tunus'ta 2010 yılında kendisini yakan Muhammed Buazizi'nin hikayesine benzerliği dikkat çekerken, tezini bitirmek üzere olan Ghanmi'nin, yaşamış olması durumunda bu Eylül ayında matematik alanındaki tezizini savunacak olduğu bildiriliyor.

The Observers'ın haberine göre geçtiğimiz yıla kadar eğitimci olarak çalışan Ghanmi, anlaşmasının yenilenmemesi üzerine ailesini geçindirmek için seyyar satıcılık yapmaya başlamak zorunda kalmıştı.

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