Tunus'ta sokaklar yine karıştı

T24 - Tunus'ta devrik devlet başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin cuma günü ülkeyi terketmesinin ardından sokaklar yine karıştı. Devlet Başkanlığı ve Merkez Bankası binaları yakınlarından silah sesleri yükseldi.



Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarında ordu özel birlikleriyle devrik lider Zeynel Abidin Bin Ali 'ye bağlı güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.



Merkez Bankası yakınlarında çıkan çatışmada da silahlı 2 kişi öldü.



Muhalif İlerici Demokrat Partisi binası yakınlarından da silah sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerine ateş açan silahlı kişiler gözaltına alındı. Bu kişilerden dördünün Alman pasaportu, ikisininse İsveç pasaportu taşıdığı açıklandı.



Tunus ordusu, bu çatışmaların önüne geçerek sokaklarda suküneti sağlamak için uğraşıyor.



Başbakan Muhammed Gannuşi, ulusal birlik hükümetini kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gannuşi bugün yeni hükümeti açıklayacağını duyurdu.





3 MUHALİF LİDERE BAKANLIK VERİLECEK



Bugün açıklanması beklenen yeni hükümette, İçişleri ve Dışişleri bakanlarının görevlerinde kalacağı bildirildi.



Yeni hükümetin oluşturulması yönündeki görüşmelere yakın iki kaynak, mevcut İçişleri Bakanı Ahmet Friaa ve Dışişleri Bakanı Kamil Morcani'nin, yeni hükümette görevlerini sürdüreceklerini, bu hükümette 3 muhalif lidere de bakanlık görevlerinin verileceğini söylediler.



Kaynaklar, yeni hükümette muhalif İlerici Demokratik Parti'nin (PDP) kurucusu Necib Çebbi'nin Bölgesel Kalkınma Bakanı, Demokratik Emek ve Özgürlükler Forumu (FDTL) Partisi Başkanı Mustafa Bin Cafer'in Sağlık Bakanı ve Ettacdid Partisi'nin lideri Ahmed İbrahim'in de Yüksek Eğitim Bakanı olacağını kaydettiler.





EPA AJANSI MUHABİRİ AĞIR YARALI



Bu arada protesto gösterilerini izleyen Fransa-Almanya vatandaşı bir foto muhabirin öldüğü yönündeki haberler yalanlandı.



Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği'nden bir yetkili, 32 yaşındaki çifte vatandaş Loucas Mebrouk von Zabiensky'nin, yakın mesafeden göz yaşartıcı gaz bombasıyla vurulunca, ağır yaralı olarak Tunus'taki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.



Foto muhabirinin işvereni olan, merkezi Frankfurt'ta bulunan EPA ajansının genel yayın yönetmeni yardımcısı Gernot Hensel de, Zabiensky'nin hastanede makinelere bağlı olarak yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.



Muhabirin yakınları ile başkent Tunus'taki Fransız konsolosluğundan bir kaynak, gösteri izlediği sırada polis memuru tarafından atılan gaz bombasının başına isabet etmesiyle yaralanan 32 yaşındaki EPA ajansı muhabirin öldüğünü açıklamıştı.





