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Dünya

TUNUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI TUNUS (A.A)

15 Ocak 2011 14:44

-TUNUS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI TUNUS (A.A) - 15.01.2011 - Yıllardır yönetimde olan Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'yi ülkeyi terk etmek zorunda bırakan protesto gösterilerine sahne olan Tunus'ta, sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından yaşanan gözler önüne serildi.  Başkent Tunus'ta garın tamamen yandığı, başkent dışında büyük bir mağaza zincirinin binasının hasara uğradığı ve yağmalandığı görülürken, Associated Press muhabiri, ordunun yağmayı durdurmaya çalıştığını söyledi.  Tunus resmi TAP haber ajansı ise dün olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından kapatılan Tunus hava sahasının açıldığını ve tüm havaalanlarının uçuşlara açık olduğunu duyurdu.

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